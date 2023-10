Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 8 ottobre 2023

Torna oggi, 8 ottobre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 8 ottobre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 8 ottobre

Oggi, 8 ottobre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Super ospite per una lunga intervista Tommaso Paradiso, uno dei cantanti più amati dal pubblico, pronto per tornare in scena con nuova musica. Sensazione stupenda. Questo è il titolo del nuovo album uscito il 6 ottobre. All’interno si trovano i singoli “Viaggio intorno al sole” e “Amore indiano“, il pezzo che canta insieme ai Baustelle. Paradiso nelle prossime settimane partirà per un tour nei palazzetti toccando molte città del nostro paese, dal titolo “Tommy 2023″. Tra gli ospiti di oggi dovrebbe esserci anche Flavia Vento, che nei giorni scorsi sui social aveva scritto: “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma. Era vestita di azzurro e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno di preghiere e che a breve Gesù tornerà”. Una dichiarazione che ha fatto molto discutere. Flavia Vento in passato si era vantata di un dialogo con alcuni alieni scesi da un ufo.

E ancora da Mara Venier arriva Giancarlo Magalli. Dopo la malattia che lo ha colpito, il conduttore torna così sulla rete ammiraglia dopo l’esperienza nel 2022 come concorrente a Il Cantante Mascherato. E ancora Loretta Goggi, in queste settimane al tavolo di Tale e Quale Show come giurata.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 8 ottobre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.