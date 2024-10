Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 6 ottobre 2024

Torna oggi, 6 ottobre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 ottobre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 6 ottobre

Si parte con un talk su Ballando con le stelle. In studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli.

Ci sarà poi una lunga intervista a Ezio Greggio. Spazio alla musica con la celebre cantante Nikka Costa che, oltre a ripercorrere alcuni momenti importanti della sua carriera, si esibirà con il brano che l’ha resa famosa nel mondo “On my own” e con il suo nuovo singolo “It’s just love”. Tra gli ospiti di oggi di Domenica In anche Drusilla Foer, Aldo Cazzullo e Giovanni Minoli.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 6 ottobre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.