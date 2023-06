Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 4 giugno 2023

Torna oggi, 4 giugno 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 4 giugno 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 4 giugno

Oggi, 4 giugno 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si comincia con lo spettacolo e con due personaggi, un’attore e un cantante, che si sono uniti per un tour. Si tratta del comico Giorgio Panariello e del cantautore Marco Masini. Il titolo dello spettacolo che porteranno in giro per l’Italia è “Panariello VS Masini, lo strano incontro”.

Torna poi da zia Mara per una chiacchierata il comico pugliese Teo Teocoli. Per il mondo della canzone è la volta di Elettra Lamborghini, che presenterà il suo nuovo lavoro “Elettraton“. In studio poi con Mara Venier per una lunga intervista l’attrice e cantante friulana Miranda Martino. Si torna poi alla musica con il figlio di Domenico Modugno, Massimo Modugno.

Per il cinema poi con Mara in studio a Roma nella nuova puntata di Domenica in il regista Marco Bellocchio. Bellocchio sarà in studio insieme al piccolo Enea Sala per parlare del suo ultimo e bellissimo film dal titolo “Rapito“. Si chiude poi ancora con la musica e con il cantante Bruno Venturini.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 4 giugno 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.