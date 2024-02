Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 4 febbraio 2024

Torna oggi, 4 febbraio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 4 febbraio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 4 febbraio

Oggi, 4 febbraio 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con un collegamento da Sanremo con Amadeus, intento a preparare la tavola dove inviterà da martedì sera i milioni di italiani in attesa di ascoltare le canzoni del Festival della canzone italiana 2024 e tutto quello che ci sarà attorno.

Poi ovviamente spazio a Tutti pazzi per Sanremo. L’ormai celebre format nel format di Domenica in si prenderà il giusto spazio nel corso del varietà diretto e condotto da Mara Venier. Arriveranno in studio Bobby Solo, Wilma De Angelis, Mal, Tony Dallara, Marina Occhiena, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Michele, Wilma Goich, Nicola Di Bari e Fausto Leali che canterà i pezzi dei suoi fantastici Festival.

In studio poi per il mondo del cinema Maria Sole Tognazzi che racconta il suo film “Dieci minuti” tratto dal romanzo di Chiara Gamberale. Tornando alla musica ospite di Domenica in Alfio Bonanno. Cantante di origini italiane che sta avendo un grande successo in Australia e in America. Ospite inoltre il figlio di Ivan Graziani, Filippo Graziani.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 4 febbraio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.