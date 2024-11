Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 3 novembre 2024

Torna oggi, 3 novembre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 3 novembre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 3 novembre

Spazio a Ballando con le Stelle con la presenza di tre coppie in gara: Alan Friedman con Giada Lini, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina e Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. Ad arricchire il dibattito, inoltre, ci saranno Guillermo Mariotto Carolyn Smith Rossella Erra Simone Di Pasquale Alessandra Mussolini Katia Ricciarelli.

Ospite della puntata, inoltre, Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il giovane che si tolse la vita nel 2012 a causa del bullismo. La sua testimonianza accompagna l’uscita del film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

E ancora: Red Canzian presenterà la sua autobiografia “Cento parole“, mentre Marco e Marianna Morandi racconteranno il loro nuovo progetto teatrale “Benvenuti a casa Morandi“, diretto da Pino Quartullo.

Tra gli ospiti, anche Kabir Bedi, che tornerà sul piccolo schermo come protagonista del film tv “Questione di stoffa“.

Infine, presenti in studio anche Benji & Fede che si esibiranno con “Estate punk“, nuovo singolo estratto dall’album “Rewind”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 3 novembre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.