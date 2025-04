Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 20 aprile 2025

Torna oggi, 20 aprile 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 aprile 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 20 aprile

Tra gli ospiti della puntata pasquale, Nino Frassica e Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi. E ancora: Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, che presenterà il nuovo singolo Mi rituffo nella notte, Carmen Russoe Claudia Koll, in studio per presentare il suo nuovo libro Qualcosa di me. Inoltre saranno ospiti nel corso della puntata: Roberto Da Crema, il mago Silvan ed infine il cantautore bolognese Marcello Romeo.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 20 aprile 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.