Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 2 aprile 2023

Torna oggi, 2 aprile 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 2 aprile 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 2 aprile

Oggi, 2 aprile 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Jerry Calà, dopo il malore che lo ha colpito nelle scorse settimane, sarà in studio per una grande festa con tante sorprese. D’altronde l’attore e Mara Venier hanno vissuto una bella storia d’amore e poi sono rimasti molto amici. In studio ci saranno Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato, il figlio Johnny ed in collegamento ancora Red Canzian e i video messaggi di medici e infermieri della clinica di Napoli dove è stato ricoverato Jerry Calà.

Ancora il cantautore e rapper J-Ax e Sabrina Salerno. E poi la giornalista Gaia Tortora, figlia del grande Enzo, per ricordarlo e presentare il libro Testa alta ed avanti, dedicato proprio al conduttore di Portobello. Lo spazio musicale è rappresentato da uno degli artisti italiani più bravi ed emozionanti, Diodato. Mara Venier ripercorrerà la sua carriera riproponendo alcuni dei suoi più grandi successi a partire dalla magnifica Fai rumore con cui vinse il Festival di Sanremo 2020 fino a Che vita meravigliosa. Il cantante presenterà poi il suo nuovo singolo Cosi speciale. Infine in studio il giornalista Mario Calabresi, che parlerà del libro “Sarò la tua memoria” con Andra Bucci, un testo molto importante per capire cos’è stata veramente la Shoah.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 2 aprile 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.