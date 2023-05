Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 14 maggio 2023

Torna oggi, 14 maggio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 14 maggio 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 14 maggio

Oggi, 14 maggio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Super ospite, per la prima volta a Domenica In, Claudio Baglioni. Il celebre cantautore romano il 15, 16, 17 maggio debutta al cinema con ‘Tutti su! Buon compleanno Claudio‘. Si tratta del film-evento che è nato sulla scia del progetto musicale di Baglioni intitolato ‘Dodici Note – Tutti su!’.

Dopo questa lunga pagina, spazio all’intervista con Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane, con la figlia Carlotta, in occasione della festa della mamma. E ancora tra gli ospiti il grande campione di tennis Adriano Panatta, con la moglie Anna Bonamigo. Spazio poi alla grande produttrice cinematografica Marina Cicogna, a cui è stato appena assegnato il David di Donatello alla carriera, e che ha realizzato un libro “Ancora spero”, autobiografia scritta con Sara D’ascenzo. Sempre per il cinema ospite l’attore e comico Rocco Papaleo, in questi giorni al cinema con il film “Scordato”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 14 maggio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.