Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 novembre 2021

Torna oggi, 14 novembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 14 novembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 14 novembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare.

Oggi, 14 novembre 2021, ci sarà in apertura un’ampia pagina dedicata a Giampiero Galeazzi, lo storico giornalista sportivo, grande amico di Mara Venier, che per anni ha preso parte a Domenica In, con indimenticabili siparietti. Proprio le ultime apparizioni del telecroniste risalgono a ospitate nel salotto della domenica pomeriggio di Rai 1. Tornerà poi lo Spazio Covid, necessario per informare il pubblico rispetto all’evoluzione di questa emergenza sanitaria che torna di attualità con l’arrivo dell’inverno, l’aumento di contagi e la terza dose del vaccino che da dicembre potrà essere somministrata anche alla fascia d’età dai 40 anni in su. All’interno di questo spazio: il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Le Foche, in collegamento la virologa Ilaria Capua ed il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Per la musica in studio con Mara per una lunga intervista Arisa, fra i concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle e probabile vincitrice. Poi ci sarà una lunga ed interessante pagina dedicata a Pierfrancesco Pingitore, il creatore, insieme a Mario Castellacci, del Bagaglino, la nota compagnia comica romana con sede al Salone Margherita, che ha animato tanti programmi televisivi, ricordiamo Biberon, Creme Caramel. Ospite poi di Mara un’amica di Domenica in: l’attrice Valeria Fabrizi, attualmente impegnata, con grande merito, in Ballando con le stelle il sabato sera. Torna poi Pierpaolo Pretelli che si esibirà nelle vesti di un John Travolta in stile “Febbre del sabato sera”. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 14 novembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 14 novembre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.