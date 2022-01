Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 9 gennaio 2022

Torna oggi, 9 gennaio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 9 gennaio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 9 gennaio

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Si parte con uno spazio dedicato all’emergenza Covid, visto il balzo dei contagi registrato nelle ultime settimane. Il punto sull’andamento dell’epidemia e sulle misure introdotte dal governo, a partire dall’obbligo vaccinale per gli over 50. Se ne parlerà con il professor Francesco Vaia, il professor Luca Richeldi ed il professor Matteo Bassetti, insieme ad altri personaggi in collegamento.

Ospite di Mara Venier sarà Luca Argentero, uno degli attori italiani più amati, protagonista da giovedì 13 gennaio su Rai 1 della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Luca Argentero interpreta il dottor Andrea Fanti che in questa nuova serie dovrà fare i conti, insieme ai suoi colleghi, con la pandemia. Si inizia a parlare di Sanremo con il talk Tutti pazzi per Sanremo” con ospiti in studio Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Bobby Solo e Pierpaolo Pretelli.

In studio per una lunga intervista Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. A Domenica In ci sarà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che parlerà del suo ultimo libro “Indro, il 900″ dedicato al suo maestro Indro Montanelli, con il quale lavorò al Giornale nuovo di Milano, testata fondata proprio da Indro Montanelli e poi alla Voce. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 9 gennaio a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 9 gennaio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.