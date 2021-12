Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 dicembre 2021

Torna oggi, 5 dicembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 5 dicembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 5 dicembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Super ospite è Lino Banfi, presente insieme alla figlia Rosanna, con la quale ha fatto coppia una settimana fa a Ballando con le stelle. Un attore tra i più amati dal pubblico, che si racconterà in maniera inedita, ripercorrendo la sua straordinaria carriera ma anche gli ostacoli della vita privata. Da non perdere anche il collegamento con un assoluto big della televisione, Carlo Conti, impegnato nel pomeriggio di oggi con la conduzione della finale dello Zecchino d’oro, sempre su Rai 1, al termine di Domenica In.

Confermata anche questa domenica la presenza dell’ex concorrente del Gf Pierpaolo Pretelli, che animerà con l’orchestra il momento giocoso de Il Musichiere. Sarà senz’altro molto toccante l’intervista a Francesca Neri. L’attrice di recente ha raccontato di essere alle prese con una malattia rara, la cistite interstiziale. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 5 dicembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 5 dicembre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.