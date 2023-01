Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 gennaio 2023

Torna oggi, 29 gennaio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 29 gennaio 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 29 gennaio

Oggi, 29 gennaio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Mara Venier si collegherà in diretta con Amadeus da Sanremo per una chiacchierata su questa 73esima edizione ormai alle porte. Il conduttore dovrebbe poi fare un annuncio importante nel salotto di zia Mara. Si parlerà ancora di Festival con il talk che vedrà come ospiti Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello e Francesca Alotta. Ciascuno di loro canterà un brano legato proprio al Festival. Opinionisti di questo spazio Adriano Aragozzini, organizzatore di alcune fra le più riuscite edizioni della kermesse, quindi Pino Strabioli, Francesca Barra e Pierpaolo Pretelli nei panni di Ultimo, cantando “I tuoi particolari“. In studio anche il tenore Giuseppe Gambi.

L’intervista vede come protagonista Patrizia Baldi, la moglie di Claudio Villa, con Iva Zanicchi che interpreterà il brano “Non pensare a me”, cantato insieme a Sanremo ’67. Ospite poi di zia Mara il regista ed autore Michele Guardì, il comitato dei Fatti vostri, per parlare del suo ultimo libro, ovvero il romanzo “Il polentone”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 29 gennaio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.