Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 dicembre 2021

Torna oggi, 26 dicembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 26 dicembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 26 dicembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Nel giorno di Santo Stefano, infatti, ci attende una ricchissima puntata, in pieno clima di festa natalizia. Super ospiti i ragazzi de Il Volo, il trio lirico che ormai ha conquistato il mondo dopo il successo nel programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone. I tre ragazzi presenteranno il loro ultimo lavoro, dal titolo “Il Volo sings Morricone” che raccoglie alcuni dei più bei brani scritti dal maestro Ennio Morricone e interpretati da Il Volo.

Leggerezza con Federico Fashion Style, aka Federico Lauri, reduce da Ballando con le Stelle, che trasformerà i capelli di due signore del pubblico, facendo loro una acconciatura specialissima per l’ultimo dell’anno. Spazio all’attualità anche in questa domenica di Santo Stefano con il giornalista e direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio che parlerà del suo ultimo libro “Indro, il 900” dedicato al suo maestro Indro Montanelli.

Per la gioia di tutte le ragazze e non solo torna anche questa domenica Pierpaolo Pretelli, alla guida del gioco del Musichiere. L’ex concorrente del Grande Fratello si esibirà anche in uno speciale medley natalizio. Concorrenti del gioco del Musichiere saranno Alessandra Mussolini in coppia con Rossella Erra e Alvise Rigo che gareggerà con Federico Lauri. Ospite di Mara Venier, secondo le anticipazioni di oggi di Domenica In, anche Stefano De Martino, pronto a partire su Rai 2 con il suo nuovo programma Bar Stella.

Un omaggio al grande Renato Carosone verrà tributato dal cantante napoletano Andrea Sannino. Spazio infine alla cucina, protagonista assoluta in questi giorni di feste, con alcune ricette tratte in particolare dalla tradizione napoletana: si parlerà del cenone di Natale appena trascorso e di quello di San Silvestro in arrivo con i fratelli Cicciotto. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 26 dicembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 26 dicembre 2021. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.