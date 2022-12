Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 dicembre 2022

Torna oggi, 25 dicembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 25 dicembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 25 dicembre

Oggi, 25 dicembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Per questa puntata natalizia è previsto un cast di ospiti molto importante a partire da due protagoniste della musica leggera italiana da molti anni, ovvero Iva Zanicchi e Orietta Berti. L’aquila di Ligonchio e l’usignolo di Cavriago, questi i nomignoli che furono dati alle due cantanti negli anni dei loro primi successi canori, ormai non sono più delle semplici cantanti, ma dei personaggi televisivi veri e propri. La puntata natalizia di Domenica in vedrà nello studio romano della Rai anche la presenza di Christian De Sica per film ‘Natale a tutti i costi’, quindi per la musica, oltre alle due regine di cui sopra, Bobby Solo che proporrà un medley di canzoni natalizie, quindi Virginia Raffaele e Fabio De Luigi per film ‘Tre di troppo’.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 25 dicembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.