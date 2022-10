Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 ottobre 2022

Torna oggi, 23 ottobre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 23 ottobre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 23 ottobre

Oggi, 23 ottobre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con un talk dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, di cui ieri è andata in onda la terza puntata. In studio ci saranno alcuni protagonisti come Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma. Gli opinionisti che discuteranno dei temi più caldi di Ballando saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli ed Alessandra Mussolini.

Per parlare del suo nuovo lavoro teatrale “La favola mia” ci sarà Giorgio Panariello. Sempre da Tale e Quale Show arriva Cristiano Malgioglio, che parlerà anche del suo nuovo impegno da dicembre nei giovedì di Rai 3 con “Mi casa es tu casa”. E poi l’attore Massimiliano Gallo, protagonista della fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico, mentre dal mondo del giornalismo in studio con Mara il direttore di Rai Radio 1 Gr parlamento e Rai Giornale radio Andrea Vianello per parlare del suo nuovo libro “Storia immaginaria della mia famiglia”. Per la pagina musicale spazio a Ron che presenterà il suo nuovo pezzo “I gatti”. In apertura di puntata poi è previsto un ricordo personale di Mara dedicato a Franco Gatti, storico componente della band dei Ricchi e poveri recentemente scomparso.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 23 ottobre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.