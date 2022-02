Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 20 febbraio 2022

Torna oggi, 20 febbraio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 20 febbraio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 20 febbraio

La puntata di oggi si apre con il talk Tutti pazzi per Sanremo. Interviste singole con Massimo Ranieri, con Giusy Ferreri, con Aka7even e con Highsnob & Hu, tra i protagonisti di questo Festival. Spazio poi al campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini e tre sorprese speciali, vale a dire Jerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser. Sempre in tema musicale ci sarà Patty Pravo, in studio con Pino Strabioli. La ragazza del Piper ci regalerà la sua “E dimmi che non vuoi morire”, che portò a Sanremo nel 1997, ovvero 25 anni fa. A Domenica In ci sarà anche Morgan, che festeggerà Patty Pravo eseguendo al pianoforte “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”. Passando poi al mondo del cinema, in studio con zia Mara il grande Dario Argento con la figlia Asia per parlare – fra l’altro – del loro film “Occhiali neri”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 20 febbraio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.