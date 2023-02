Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 febbraio 2023

Torna oggi, 19 febbraio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 19 febbraio 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 19 febbraio

Oggi, 19 febbraio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In primo piano ancora il Festival di Sanremo. In studio arriveranno alcuni dei cantanti di questa 73esima edizione: si parte da Rosa Chemical ed il suo “Made in Italy”, protagonista del discusso bacio con Fedez. E ancora Ariete con “Mare di guai”, i Coma_Cose con “L’addio“, Leo Gassman con “Terzo cuore“, il giovane Will con “Stupido” e Gianluca Grignani con “Le parole che non ti ho detto”. Gli opinionisti di questo blocco sanremese saranno Pino Strabioli, Marino Bartoletti, Simona Izzo e Luca Tommasini. E ancora Al Bano, protagonista durante il Festival di uno storico momento con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ospite anche l’attore Francesco Arca per promuovere la nuova fiction di Rai 1, in partenza stasera, Resta con me. E infine la conduttrice del PrimaFestival e speaker radiofonica Andrea Delogu.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 19 febbraio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.