Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 dicembre 2021

Torna oggi, 19 dicembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 19 dicembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 19 dicembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Da non perdere due importanti interviste. In primis quella con Monica Bellucci, una delle attrici italiane più popolari e amate al mondo. La scorsa settimana, inoltre, è stata protagonista come Ballerina per una notte a Ballando con le stelle, insieme a Simone Di Pasquale. Una lunga intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera, ma anche l’amore, gli uomini e la vita privata.

Super ospite musicale di Domenica In è Zucchero, un altro grande vanto dell’Italia nel mondo. Già lo scorso anno il cantante era stato ospite di Mara Venier inscenando un indimenticabile concerto. Si parlerà poi di Ballando con le stelle, di cui ieri è andata in onda la finale. E infine torna il gioco del Musichiere animato da Pierpaolo Pretelli. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 19 dicembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 19 dicembre 2021. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.