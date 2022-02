Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 13 febbraio 2022

Torna oggi, 13 febbraio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 13 febbraio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 13 febbraio

La puntata di oggi si apre con il talk Tutti pazzi per Sanremo, dedicato allo straordinario Festival che si è chiuso con la vittoria di Blanco e Mahmood e ascolti record per Rai 1. Tra gli ospiti il giudice di Ballando con le stelle Fabio Canino, i giornalisti Marino Bartoletti e Pierluigi Diaco, l’ex parlamentare e ora alla guida del varietà del sabato notte di Rai1 Ciao maschio, Nunzia De Girolamo. Non mancheranno poi alcuni dei cantanti protagonisti di questa 72esima edizione. Nello studio di Mara Venier arriveranno la coppia Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai, ultimo a Sanremo ma in poco tempo diventato popolarissimo sui social. Anche le interviste di Zia Mara avranno come protagonisti alcuni cantanti del Festival, tra cui Fabrizio Moro e Michele Bravi. Ci sarà anche l’immensa attrice Ornella Muti, una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus. Una puntata quindi ancora fortemente sanremese.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 13 febbraio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.