Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 12 dicembre 2021

Torna oggi, 12 dicembre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 12 dicembre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 12 dicembre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Da non perdere Shel Shapiro che presenterà in anteprima per il pubblico di Domenica In la sua nuova canzone, La leggenda dell’amore eterno, insieme al video che accompagnerà il lancio del brano e nel quale è presente anche zia Mara. Ritorna poi in studio Gina Lollobrigida, accompagnata dal suo avvocato Antonio Ingroia, per importanti e nuovi sviluppi della sua vicenda privata.

Tornerà anche questa domenica il talk su Ballando con le stelle, dopo che ieri abbiamo assistito alla semifinale: ospiti Aldo Cazzullo, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Valeria Fabrizi e tanti altri protagonisti del programma dl sabato sera di Rai 1. Imperdibile la lunga intervista di Mara Venier a Massimo Ranieri, uno dei cantanti italiani più amati di sempre, che a febbraio tornerà a Sanremo come concorrente in gara.

Per presentare il film 7 Donne e un mistero ci saranno Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo e Sabrina Impacciatore. E infine torna il gioco del Musichiere animato da Pierpaolo Pretelli. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 12 dicembre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 12 dicembre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.