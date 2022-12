Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 dicembre 2022

Torna oggi, 11 dicembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 11 dicembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 11 dicembre

Oggi, 11 dicembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata che avrà una durata di un’ora e mezza. Il programma condotto da Mara Venier lascia poi spazio dalle 15.30 alla diretta dell’Eurovision Junior. Ospiti del programma Andrea, Matteo e Virginia Bocelli per un lungo racconto tra musica e parole. In particolare ascolteremo alcune canzoni tratte dal loro ultimo album dal titolo “A family Christmas”, dove i tre Bocelli cantano alcune delle più belle canzoni di Natale. Per altro la famiglia Bocelli è protagonista di un cartone animato dei Simpson, un cortometraggio dal titolo “The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad’” disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre. Nell’episodio dedicato al Natale, Homer sorprende Marge con il regalo perfetto: un’esibizione della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia.

Ospite di Mara Venier anche Drusilla Foer che torna lunedì 12 dicembre su Rai 2 alle 19:50 con il suo Almanacco di Drusilla. Spazio poi alla musica con Shel Shapiro che canterà Troppa realtà. E ancora Sal Da Vinci con la sua Masaniello Revolution. Infine il grande Fabrizio Moro che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo Senza di te.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 11 dicembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.