Domenica in oggi – 12 giugno – non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi – 12 giugno 2021 – Domenica In non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la puntata non andrà in onda perché la stagione 2021-2022 del programma di Mara Venier è giunta al termine la scorsa domenica. Nessun cambio di programma o problema particolare: semplicemente sono andati tutti – giustamente e meritatamente – in vacanza. L’appuntamento con la celebre conduttrice e lo storico programma è quindi per settembre quando tornerà in onda sul primo canale della tv di Stato.

Il saluto di Mara Venier

Mara Venier ha chiuso l’ultima puntata della stagione di Domenica In tra le lacrime. Nel ringraziare “tutti, tutti quelli che mi sono stati vicini e tutti quelli che lavorano qua dentro”, la conduttrice ha spiegato che “non è stato sempre facile, però ce l’abbiamo fatta”. “Domenica In è stata un successo quest’anno. Ma a parte gli ascolti è stata un successo perché ci abbiamo messo il cuore. Prima la pandemia, poi c’è stata la guerra e noi eravamo tutti qua, anche preoccupati, impauriti…”, ha detto per poi ricordare, visibilmente commossa, la gobbista Carmela “per 30 anni la mia suggeritrice”. “È anche per te questo successo. Ci manchi Carmela”, ha detto Mara Venier ricordando la collega recentemente scomparsa. La Venier ha ringraziato anche il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “La persona che più mi è stata vicina quest’anno, sempre discreto senza impormi nulla”. Prima di confermare il rinnovato appuntamento a settembre, Venier ha ringraziato anche al pubblico perché, ha spiegato la conduttrice, “senza il pubblico ndo annamo noi, senza voi dove andiamo?”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Domenica In oggi non va in onda, ma dove vedere, o meglio rivedere, le varie puntate della stagione 2021-2022? Se volete potrete rivedere clip, ospiti e puntate via streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere in diretta o ondemand i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.