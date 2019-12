Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 dicembre 2019

Anche questa domenica dell’Immacolata, Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti per l’appuntamento settimanale di Domenica In, la trasmissione in onda dagli studi di Fabrizio Frizzi di Roma che, a partire dalle 14:00, porterà nelle case degli italiani tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica.

Il pubblico di Rai 1 sarà animato da tante interviste esclusive e momenti di divertimento e commozione in tipica salsa Venier.

Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda, dalle ore 14, domenica 8 dicembre su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 8 dicembre

La tredicesima puntata di Domenica In porta nelo studio di Mara Venier una grande festa, quella dedicata a Don Antonio Mazzi in occasione dei suoi 90 anni.

A Domenica In saranno presenti tantissimi ospiti per l’occasione come Roby Facchinetti che si esibirà al piano cantando alcuni grandi successi dei Pooh. Ma vedremo anche Ron cantare due grandi hit, Cara scritta da Lucio Dalla e Anima, e poi anche la comunità Exodus di Cassino che saluteranno Don Mazzi; costui ha dedicato ai ragazzi delle sue comunità il suo ultimo libro, intitolato Amo i ragazzi cattivi.

La puntata di questo 8 dicembre sarà interrotta alle ore 15:45 per passare la linea al TG1 per seguire la diretta da Piazza di Spagna a Roma per la preghiera di Papa Francesco alla Madonna nel giorno dell’Immacolata Concezione.

Domenica In, il collegamento per l’accensione dell’albero di Natale

Si riprenderà con la puntata a partire dalle 16:30 con un’intervista a Paolo Rossi, ex campione di calcio che porterà in studio sua moglie Federica Cappelletti per presentare il suo libro autobiografico intitolato Quanto dura un attimo.

Per concludere, Mara Venier si collegherà intorno alle 17:15 con Padre Enzo Fortunato ad Assisi, per seguire la diretta dell’accensione dell’albero di Natale e del Presepe.

Domenica In vi aspetta su Rai 1 l’8 dicembre 2019 dalle ore 14:00.

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

