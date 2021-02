Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio 2021

Torna oggi, 7 febbraio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 7 febbraio 2021 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 7 febbraio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata, Marco Giallini e Giorgio Panariello, i conduttori del nuovo show di Rai 3 Lui è peggio di me, che sarebbe dovuto partire giovedì scorso, 4 febbraio, ma è stato rinviato di una settimana per lasciare spazio ad uno speciale del Tg3 in prima serata sulla crisi di governo. Lui è peggio di me partirà dunque giovedì prossimo, 11 febbraio.

Come sempre ci sarà una finestra dedicata agli aggiornamenti sulla situazione pandemica. In studio con Mara Venier il professore Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti. In collegamento due icone della televisione italiana, che hanno fatto sognare il pubblico maschile specie negli anni Sessanta, ovvero le mitiche gemelle Kessler. E ancora, tra gli ospiti di Domenica In, Nunzia De Girolamo, la quale dopo una carriera in politica è pronta a debuttare su Rai 1 con Ciao Maschio, in programma nella notte fra sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021. Peraltro è stata protagonista di un servizio fotografico sulla rivista settimanale Chi che la ritraeva in pose molto “scherzose” con l’amico Massimo Giletti. La De Girolamo ha infatti partecipato molte volte alla trasmissione da lui condotta su La7, Non è l’Arena, e a sua volta Giletti sarà ospite della prima puntata di questo nuovo varierà dal titolo iconico Ciao Maschio.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 7 febbraio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

