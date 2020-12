Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 dicembre 2020

Torna oggi, 6 dicembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 dicembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 6 dicembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata vediamo una coppia molto popolare del cinema italiano che presto approderà con un nuovo film natalizio. Avete indovinato? Parliamo di Christian De Sica e Massimo Boldi, tornati con il film “Vacanze su Marte” un cinepanettone che quest’anno causa Covid arriverà direttamente in tv, su Primafila di Sky e anche su Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store. Insomma una vasta scelta. In questa puntata ci sarà anche un talk show dedicato a Diego Armando Maradona, il campione che si è spento poche settimane fa, e lo show coinvolgerà anche De Sica e Boldi, oltre a Hugo Maradona e la moglie Paola, insieme a Gian Piero Galeazzi e Antonio Luise. Poi si farà spazio anche a Ballando con le stelle, dopo la finale andata in onda, con un’intervista a Vittoria Schisano.

Ospiti ancora in studio Pierpaolo Sileri e Massimo Gramellini. Collegamento anche con Carlo Conti che parlerà con la conduttrice dello Zecchino d’oro.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 6 dicembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

