Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 4 ottobre 2020

Torna oggi, 4 ottobre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 4 ottobre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 4 ottobre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti della puntata di oggi ci saranno Marina Vannini, la mamma di Marco Vannini, in merito alla sentenza della Cassazione di qualche giorno fa che ha condannato a 14 anni di carcere Antonio Ciontoli, il capo famiglia, e 9 anni invece ai figli e alla moglie di quest’ultimo. Una storia che ha toccato profondamente gli italiani. Mamma Marina non ha mai smesso di avere fiducia nella giustizia e ha atteso anni per questa sentenza.

In studio nel salotto di Mara Venier anche Alessandro Gassmann, protagonista di una nuova fiction in quattro puntate dal titolo Io ti cercherò. La fiction racconta la storia di un ex poliziotto alla deriva drammaticamente travolto dalla morte del proprio figlio. Fra i protagonisti del lavoro insieme al figlio di Vittorio Gassman ci sono Maya Sansa, Andrea Sartoretti e Luigi Fedele. Ancora spazio al cinema nella puntata di oggi con Giovanna Mezzogiorno fra i protagonisti del film di Daniele Lucchetti Lacci. Gli ospiti musicali di Domenica In sono invece Rocco Hunt con Ana Mena con una esibizione in studio.

Nella puntata di oggi ci sarà poi un talk su Ballando con le stelle con ospiti in studio e in collegamento, e il momento dedicato alla magia con il simpatico mago Maxim. Immancabile poi l’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus con il Professor Le Foche. Questo e molto altro nella puntata di oggi, 4 ottobre 2020, di Domenica In.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 4 ottobre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

