Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 novembre 2020

Torna oggi, 29 novembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 29 novembre 2020 su Rai 1.

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti Renato Zero, protagonista di una lunga intervista con la sua amica Mara. Un racconto toccante e sincero di uno dei protagonisti della musica italiana di sempre, da omaggiare rivedendo alcuni filmati delle sue canzoni e delle sue apparizioni in tv. Da poco Renato Zero ha pubblicato il suo ultimo disco, che verrà presentato nel corso di questa puntata.

Tra gli altri ospiti di oggi, una lunga chiacchierata a 360 gradi con Alessandra Mussolini, protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Immancabile l’appuntamento con il talk sul Covid e gli ultimi aggiornamenti sui temi legati alla pandemia, con il contributo del professor Le Foche. Tra i possibili ospiti di Domenica In anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul tema della violenza contro le donne e la cantante Ornella Vanoni.

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 29 novembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

