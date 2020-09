Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 13 settembre 2020

Torna oggi, 13 settembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Dopo la pausa estiva, riparte il consueto appuntamento con il salotto della regina della domenica. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 13 settembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 13 settembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Romina Power e Loretta Goggi. Due care amiche della conduttrice sveleranno ai telespettatori come hanno trascorso la loro estate. Non mancheranno riferimenti alle loro brillanti carriere.

Tra gli ospiti di Domenica In, in collegamento ci saranno anche l’attore Pierfrancesco Favino, reduce dalla vittoria del prestigioso premio di Miglior attore alla Mostra del cinema di Venezia, e il cantante Mika, che torna ad essere uno dei giudici di X Factor. Ed ancora, in studio Anna Tatangelo, Claudio Amendola e l’intervento comico di Marco Marzocca. Per lo spazio attualità il Professor Francesco Le Foche.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 13 settembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

