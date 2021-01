Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio 2021

Torna oggi, 10 gennaio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 10 gennaio 2021 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 10 gennaio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata Beppe Fiorello, per presentare la grande prima serata di Rai 1 di domani, 11 gennaio, dedicata al grande Domenico Modugno dal titolo Penso che un sogno così. Per gli aggiornamenti sulla situazione Covid ci sarà il professor Francesco Le Foche. Lo spazio musicale è affidato a Roberto Vecchioni, uno dei grandi cantautori italiani, oltre che professore. Secondo le anticipazioni di Domenica In del 10 gennaio, tra gli ospiti di Mara Venier ci sarà Sandra Milo, un’icona del cinema italiano. Infine il conduttore radiofonico e televisivo Pierluigi Diaco, pronto a sbarcare su Rai 2 con una nuova trasmissione.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 10 gennaio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

