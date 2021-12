Domani è un altro giorno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Domani è un altro giorno, film del 2019 diretto da Simone Spada, con Marco Giallini e Valerio Mastandrea dalla durata di 100 minuti. La pellicola è il remake del film spagnolo Truman – Un vero amico è per sempre e vede nel cast anche Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli e Barbara Ronchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tommaso e Giuliano sono due vecchi amici. Tommaso vive da tempo in Canada, ma torna a Roma per quattro giorni quando scopre che il suo amico Giuliano è condannato da una diagnosi terminale. Dopo un anno di lotta, Giuliano ha deciso di rinunciare alle cure invasive e arrendersi all’inevitabile. Perciò, in questi quattro giorni, i due amici dovranno dirsi addio.

Domani è un altro giorno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Domani è un altro giorno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Giuliano

Valerio Mastandrea: Tommaso

Anna Ferzetti: Paola

Andrea Arcangeli: Leo

Barbara Ronchi: Caterina

Jessica Cressy: Sophie

Massimo De Santis: Veterinario

Stefano Fregni: l’oncologo

Paolo Giovanucci: Sergio

Pietro Ragusa: Padre bambino

Fabrizio Sabatucci: Impiegato pompe funebri

Blas Roca Rey: Luigi

Fabrizia Sacchi: Gloria

Pietro De Silva: Cartomante

Renato Scarpa: Direttore teatro

Elena Lietti: Madre bambino

Marta Bulgherini: Ragazza parco

Paola Squitieri: Moglie Sergio

Streaming e tv

Dove vedere Domani è un altro giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset via internet da pc, tablet e smartphone.