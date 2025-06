Doc: trama, cast, quante puntate e streaming del remake Usa su Rai 1

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata della versione americana di “Doc”, la nuova serie basata su quella tv tra le più note e amate di casa nostra. La rete ammiraglia trasmetterà infatti l’adattamento statunitense in cui il dottor Andrea Fanti, interpretato nel format originale da Luca Argentero, è invece una donna, la dottoressa Amy Larsen, che in seguito a un incidente stradale perde la memoria di otto anni della sua vita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La dottoressa Larsen (Molly Parker) è tornata nelle corsie del suo ospedale ed è ormai in piena attività, come prima dell’incidente se non di più. Questa volta però, insieme a Sonya (Anya Banerjee), Amy deve lottare per aiutare un paziente adolescente che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. Ma non solo: i medici dovranno fare i conti anche con i problemi di salute del fratello minore, che mettono a repentaglio la sua capacità di donare. Lo specializzando capo Jake (Jon Ecker), intanto, si occupa di una sposa svenuta e del suo sposo ansioso. La nostra instancabile primaria, messo da parte il camice per qualche ora, decide di andare a visitare la sua vecchia casa, ma nonostante tutti i suoi sforzi non riesce a ricordare nulla. Propone quindi a sua figlia di andare a vivere con lei, ma Michael (Omar Metwally) esita. Intanto, prende in cura una ragazza con un bicchiere in mano che non sentiva dolore, mentre Allen visita un paziente esigente che chiede degli esami.

Doc (versione USA): il cast

Abbiamo visto la trama di Doc (versione USA), ma qual è il cast? Nel ruolo di Amy Larsen (Doc) c’è Molly Parker. Al suo fianco Omar Metwally, Amirah Vann, Jon Ecker, Anya Banerjee, Scott Wolf e Patrick Walker. Metwally sarà il personaggio maschile principale della serie, il dottor Michael Hamda, direttore sanitario del Westside Hospital. Amirah Vann interpreterà il ruolo della dottoressa Gina Walker, neuropsichiatra e migliore amica di Amy della quale diventa medico dopo l’incidente. Jon Ecker è il dottor Jake Heller, medico innamorato di Amy anche lei non ha di lui alcun ricordo. Anya Banerjee sarà la dottoressa Sonya Maitra, cara amica di Jake che ha un rapporto conflittuale con Amy. Scott Wolf reciterà invece nei panni del dottor Richard Miller. Medico ambizioso, un tempo è stato grande amico di Amy finché load dottoressa non è riuscita a ottenere il ruolo di primario che era lui a sperare di poter ricoprire. Patrick Walker sarà invece il dottor Theodore “TJ” Coleman, altro medico di medicina interna che si dimostra essere determinato a salvaguardare la posizione di Amy.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Doc (versione Stati Uniti)? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 20 maggio 2025; la quinta e ultima – salvo cambi di programma – martedì 17 giugno 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 20 maggio 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 27 maggio 2025 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 3 giugno 2025 OGGI

Quarta puntata: martedì 10 giugno 2025

Quinta puntata: martedì 17 giugno 2025

Streaming e tv

Dove vedere Doc (versione USA) in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.