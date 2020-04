Doc – Nelle tue mani: quando va in onda la prossima puntata

DOC – NELLE TUE MANI QUANDO VA IN ONDA – Oggi, giovedì 16 aprile 2020, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani, medical drama di grande successo di ascolti con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. Una serie tv che ha appassionato milioni di italiani ma che, a causa dell’emergenza coronavirus in Italia, si è dovuta fermare oggi, 16 aprile, data della messa in onda dell’ultimo episodio. Ultimo per ora. Sono in cantiere infatti altri 4 episodi che però devono ancora essere completati. Ma allora, quando andrà in onda la prossima puntata di Doc – Nelle tue mani? Quando ricomincia la fiction? Una data precisa, purtroppo, ancora non c’è. L’intenzione è quella di trasmettere gli altri 4 episodi in programma (chissà se non qualcuno in più, visto il grande successo di ascolti) in autunno. Tutto dipenderà dall’emergenza Coronavirus: prima finirà, prima verranno completati gli episodi di Doc e quindi la messa in onda. Di seguito la programmazione della fiction in prima tv assoluta per quanto riguarda la prima parte (marzo-aprile 2020):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020 TRASMESSA

Cosa è successo nell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani

Nel settimo episodio dal titolo “Like”, abbiamo visto l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, che ha fatto esplodere nuovi conflitti tra Andrea Fanti e la moglie Agnese. I due, dopo alcuni contrasti, hanno cercato e trovato una soluzione sopratutto per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è stata catturata da un’influencer e Alba non è riuscita a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Nell’ottavo (e, per ora, ultimo) episodio “Il giuramento di Ippocrate” il dottor Fanti ha provato a recuperare il suo ruolo di padre ed è tornato a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa ha poi messo in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono stati impegnati con un’aspirante astronauta.

Storia vera

Ma Doc – Nelle tue mani racconta una storia vera? Sì, la fiction racconta la disavventura vissuta da Pierdante Piccioni ispirandosi al libro, Meno dodici, in cui il dottore racconta la sua esperienza. “Fare il medico, per me, significa ascoltare le persone, parlare con loro e prendermi cura di loro. E il valore aggiunto sarà l’essere stato davvero dall’altra parte della barricata, l’aver vissuto da paziente e da disabile”, si legge nel libro.

Piccioni è d’altronde un medico ancora oggi molto attivo, come ha ricordato lo stesso Argentero in una recente puntata di Domenica In: “È un primario che tra l’altro lavora tra Lodi e Codogno – insomma – zone che sono davvero la prima linea in questo momento”. Eppure come in tutte le fiction ci sono degli adattamenti e delle differenze rispetto alla realtà.

Piccioni, ad esempio, ha avuto un incidente mentre nella serie di Rai 1 Doc Nelle tue mani il protagonista viene colpito da un colpo di pistola sparato nella sala d’attesa dell’ospedale dal padre di un paziente deceduto nel suo reparto. Vera e rispondete alla realtà, invece, la successiva perdita di memoria che ha condizionato la vita e la carriera di Piccioni così come del personaggio Fanti.

Entrambi, inoltre, dopo quanto successo devono ricominciare dall’inizio. Improvvisamente famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano estranei. Anche la sua carriera si ferma a molto prima di quando è diventato un valido primario, e cioè a meno di uno specializzando.

