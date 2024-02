Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio 9, intitolato Evitarsi, Doc è terrorizzato all’idea che torni a galla un terribile segreto che si annida nei suoi ricordi. Andrea Fanti non riesce ad affrontare la verità. Ciò lo porta, per la prima volta, ad avvertire l’istinto di allontanarsi dal suo reparto. Giulia rimane spiazzata dalla sua decisione. Avrebbe bisogno dell’aiuto di Doc, soprattutto quando in reparto arriva una paziente che, proprio come Andrea Fanti, vede la sua vita andare in frantumi a causa di un segreto nascosto nel suo passato. Barbara continua a corteggiare Enrico. La sua potrebbe essere molto più di un’infatuazione.

Nel corso della quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, andrà in onda anche l’episodio 10, intitolato Il fattore umano. La squadra di Doc si trova a dover competere con l’intelligenza artificiale. La sfida che li attende è trovare la giusta diagnosi per una paziente, prima che riesca a farlo un computer. Il rischio è venire sostituiti da una macchina. Martina dovrà fare i conti con la propria coscienza, mentre si prende cura di un paziente. Agnese, invece, dovrà prendere una decisione molto difficile per proteggere il segreto che si nasconde nel passato del suo ex marito.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andre Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Giacomo Giorgio: Federico Lentini

Laura Cravedi: Martina Cravelli

Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.