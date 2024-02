Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di stasera, le sedute di psicoterapia che Andrea sta portando avanti con Enrico inizieranno ad avere una sorta di effetti collaterali e lo metteranno ulteriormente in crisi. Il medico interpretato da Luca Argentero inizierà a vedere messa in discussione la sua capacità di occuparsi dei pazienti, motivo per il quale prenderà in considerazione l’ipotesi di abbandonare questa sua spasmodica ricerca del passato. Un pensiero che permetterà ad Agnese di cogliere la palla al balzo: la donna continuerà ad ingannare Fanti tenendolo all’oscuro del passato e soprattutto chiedendogli di evitare di continuare ad indagare, così da non mettere in discussione anche la sua professione. Al contrario, invece, Giulia sarà sempre pronta a supportare Andrea anche nei momenti di grande difficoltà e lo spronerà affinché non molli la presa bensì vada avanti per cercare di mettere insieme il puzzle della sua vita.

Nel secondo episodio della quarta puntata di Doc 3, Andrea saprà finalmente come riuscire a rintracciare la donna che sta cercando ormai da diverso tempo, ma prima dovrà trovare il coraggio necessario per farlo. Intanto nel reparto Riccardo si ritroverà alle prese con il caso di un personal trainer fortemente indisciplinato. Già nelle puntate precedenti di questa terza stagione Andrea aveva chiesto ulteriori dettagli ad Agnese sul suo passato, data la relazione che c’era stata tra di loro. Il medico le chiese conto anche di un possibile tradimento che avrebbe messo in discussione il loro rapporto, ma Agnese ancora una volta non si è fatta scrupoli a mentire al primario…

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andre Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Giacomo Giorgio: Federico Lentini

Laura Cravedi: Martina Cravelli

Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.