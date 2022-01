Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione della fiction tratta da una storia vera, raccontata in “ Meno dodidci” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia, il dottor Fanti ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza puntata di Doc nelle tue mani 2, entrerà ancora più nel vivo l’inchiesta che vede l’ospedale al centro del ciclone a causa della situazione legata al Covid-19. La dottoressa Tedeschi, sostenuta dalla direzione sanitaria, interroga i colleghi per far emergere eventuali errori e lacune: chi ha sbagliato e cosa? Doc, intanto, deve sostenere dei test per tornare primario ma se non li supererà non potrà più fare il medico. Proprio nella terza puntata, potrebbe correre alcuni rischi. Elisa, nella seconda puntata ha cominciato a frequentare un uomo, che però sembra nascondere qualcosa. Gabriel soffre di ansie e disagi conseguenti alla pandemia, ma non si è presentato all’appuntamento con la nuova psicologa dell’ospedale Lucia Ferrari. Intanto Agnese, che ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario a causa dell’inchiesta ed è dovuta tornare in corsia a fare il medico, sarà aiutata proprio dall’ex marito Fanti. Nel secondo episodio della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 2, secondo le anticipazioni, il dottor Fanti è ormai in diretta competizione con Cecilia Tedeschi e si prende diversi rischi. Andrea approfitta della situazione per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso sulla gestione dell’ospedale durante la pandemia, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Nel sesto episodio intitolato “Il gusto di vivere” Doc e il chirurgo Valenti entrano in conflitto a causa di Carolina, figlia di Fanti. Seguendo il caso di un ragazzo con genitori molto presenti, Andrea è costretto a mettersi in discussione come padre. Gabriel ed Elisa seguono il caso di uno chef stellato molto aggressivo: per i due diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme.

Doc – Nelle tue mani 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Alberto Malanchino: Gabriel Kidane

Elisa D’Eusanio: Teresa Maraldi

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Giusy Buscemi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Alice Arcuri: Cecilia Tedeschi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Gaetano Bruno

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Doc – Nelle tue mani 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (e in differita, ondemand) tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.