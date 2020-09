Django Unchained: trama e cast del film

Questa sera, martedì 8 settembre 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Django Unchained, film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson. Omaggio al film del 1966 Django diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero, che in questo film compare in un cameo. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Siamo nel 1858, da qualche parte nel Texas. Django, uno schiavo nero di proprietà dei fratelli Speck, viene rintracciato dal dottor King Schultz, un cacciatore di taglie originario della Germania e che fino a cinque anni prima lavorava come dentista. Schultz cerca di acquistare Django, ma i due mercanti di schiavi non si dimostrano propensi alla cessione e gli intimano di andarsene: ne segue uno scontro a fuoco, al termine del quale uno dei due fratelli viene ucciso, mentre l’altro viene costretto a cedere lo schiavo, firmando l’atto di vendita. Il dottore ha bisogno del suo aiuto per riconoscere i fratelli Brittle, dei fuorilegge che sta cercando, garantendo in cambio allo schiavo la libertà e una percentuale sulla taglia. Durante il viaggio i due fanno amicizia e Schultz scopre che Django, una volta libero, vuole ritrovare la moglie Broomhilda, da cui è stato separato alla piantagione dove lavorava precedentemente. Il dottore, avendo notato nel compare anche un talento naturale con le armi da fuoco e affascinato dalla sua storia, che gli richiama alla mente la leggenda tedesca di Sigfrido, gli propone di fare coppia per l’inverno e di aiutarlo poi in primavera a trovare la moglie.

Cast

Abbiamo visto la trama di Django Unchained, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jamie Foxx: Django Freeman

Christoph Waltz: dott. King Schultz

Leonardo DiCaprio: Calvin J. Candie

Kerry Washington: Broomhilda von Shaft

Samuel L. Jackson: Stephen

Walton Goggins: Billy Crash

Dennis Christopher: Leonide Moguy

James Remar: Butch Pooch, Ace Speck

David Steen: Mr. Stonecipher

Dana Gourrier: Cora

Nichole Galicia: Sheba

Laura Cayouette: Lara Lee Candie Fitzwilly

Ato Essandoh: D’Artagnan

Sammi Rotibi: Rodney

Clay Donahue Fontenot: Luigi

Escalante Lundy: Big Fred

Miriam F. Glover: Bettina

Don Johnson: Big Daddy

Franco Nero: Amerigo Vassepi

Quentin Tarantino: Frankie, uomo di LeQuint Dickey Mining Company

Tom Wopat: marshall Gill Tatum

Don Stroud: sceriffo Bill Sharp

Potrebbero interessarti Mauro Corona, l’ospite fisso di Cartabianca: carriera, vita privata, moglie, dove vive Enrico Piaggio: la storia vera che ha ispirato il film Un sogno italiano Enrico Piaggio: storia, moglie, figli e causa della morte