D’Iva: quante puntate, durata e quando finisce lo show con Iva Zanicchi su Canale 5

Da quante puntate è composto D’Iva, il programma condotto da Iva Zanicchi? La cantante ha segnato decenni del panorama musicale italiano ed è andato in onda per la prima volta a novembre 2021. Inteso come un one woman show, il format esalta la carriera di Iva Zanicchi che negli ultimi anni si è data sempre più da fare come opinionista ed è anche apparsa al Festival di Sanremo con una nuova canzone in gara. Mediaset ha scelto di esaltare il suo talento e il suo carisma con un programma tutto suo, molto amato dagli italiani ed ecco per questo che torna in onda anche se in replica. Ma da quante puntate è composto lo show? La prima edizione punta soltanto su due puntate. La prima è attesa in replica lunedì 15 agosto 2022 in prima serata. La seconda invece la prossima settimana. Di seguito vi lasciamo la programmazione, che potrebbe subire variazioni trattandosi di episodi già andati in onda:

Prima puntata, lunedì 15 agosto 2022

Seconda puntata, lunedì 22 agosto 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di D’Iva, il programma di Iva Zanicchi? La messa in onda parte in replica alle ore 21:20 su Canale 5 per poi terminare intorno alle 00:40 prima del TG5 Notte. Ogni puntata dovrebbe durare 185 minuti.

D’Iva streaming e TV

Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in replica lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione ondemand.