D’Iva (madre): anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming del programma di Iva Zanicchi in replica su Canale 5

Questa sera, lunedì 15 agosto 2022, torna in replica D’Iva, il programma condotto da Iva Zanicchi. Si tratta di un format musicale approdato per la prima volta su Canale 5 durante l’autunno 2021 e che in vista dell’estate torna in replica ancora una volta sul canale principale Mediaset. Cosa c’è da sapere? Scopriamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti del programma con Iva Zanicchi.

Anticipazioni: gli ospiti dello show

Quello che va in onda questa sera seppur in replica è un one woman show, suddiviso in due serate evento che permetteranno ad una delle voci più iconiche della musica italiana di avere uno show tutto suo. Iva Zanicchi è una figura preziosa per il mondo dello spettacolo nostrano e negli ultimi anni si è concessa diverse esperienze in TV anche come opinionista. Così come nel 2021 è tornata al Festival di Sanremo con un nuovo brano in gara. Artista poliedrica, ha sempre dimostrato di essere una donna carismatica, ironica e intelligente, adatta al mondo dello show business. La prima edizione è andata in onda con due puntate. Per la prima puntata ha avuto i seguenti ospiti: Orietta Berti, Andrea Pucci, Fausto Leali, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio, Bianca Atzei, Anna Tatangelo. La seconda puntata invece: Rosario Flores, Rita Pavone, Gerry Scotti, Romina Power, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio, Virginia Catellani.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per D’Iva? Il programma torna in replica su Canale 5 ed è composto da sole due puntate. La prima è attesa questa sera, lunedì 15 agosto 2022. Ecco la programmazione, che potrebbe subire variazioni siccome si tratta di una replica:

Prima puntata, lunedì 15 agosto 2022

Seconda puntata, lunedì 22 agosto 2022

D’Iva streaming e TV

Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in replica lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione ondemand.