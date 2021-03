Dio come ti amo: il testo della canzone di Gigliola Cinquetti a Sanremo 2021

DIO COME TI AMO TESTO – Stasera, mercoledì 3 marzo, Gigliola Cinquetti, tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, si esibisce sulle note del brano Dio come ti amo. Di seguito il testo integrale del brano:

Nel cielo passano le nuvole

Che vanno verso il mare

Sembrano fazzoletti bianchi

Che salutano il nostro amore

Dio, come ti amo

Non è possibile

Avere fra le braccia

Tanta felicità

Baciare le tue labbra

Che odorano di vento

Noi due innamorati

Come nessuno al mondo

Dio, come ti amo

Mi vien da piangere

In tutta la mia vita

Non ho provato mai

Un bene così caro

Un bene così vero

Chi può fermare il fiume

Che corre verso il mare

Le rondini del cielo

Che vanno verso il sole

Chi può cambiar l’amore

L’amore mio per te

Dio, come ti amo

Un bene così caro

Un bene così vero

Chi può fermare il fiume

Che corre verso il mare

Le rondini nel cielo

Che vanno verso il sole

Chi può cambiar l’amore

L’amore mio per te

Dio, come ti amo

Dio, come ti amo

Questo è il testo di Dio come ti amo di Gigliola Cinquetti: vi è piaciuta la sua esibizione a Sanremo?

