Din Don 5 – Bianco Natale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din Don 5 – Bianco Natale, film del 2022 diretto da Paolo Geremei e prodotto da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo. Nel cast: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli e Andrea Dianetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sta per arrivare il Natale e Don Donato, ormai cardinale, è richiamato da Roma per assistere lo zio vescovo che ha bisogno di continue cure. In questo quinto capitolo di “Din Don” (serie di film tv che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico) Gina sarà ancora più peperina e farà ingelosire parecchio il suo Edoardino. Il film è stato girato in Val di Sole, in Trentino, con i suoi splendidi paesaggi tipici, i mercatini di Natale e tanta neve. Quale contesto migliore per entrare nel pieno mood natalizio? Abbiamo visto la trama di Din Don 5 – Bianco Natale, ma qual è il cast completo del film? Nel cast troviamo Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Fiordaliso, Simona Borioni, Marco Milano, Crisula Stafida e Leonardo Bocci.

Streaming e tv

Dove vedere Din Don 5 – Bianco Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 18 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.