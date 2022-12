DiMartedì, quando torna in onda su La7 il programma di Giovanni Floris

Quando torna in onda DiMartedì di Giovanni Floris su La7? Il programma il 6 dicembre ha visto la messa in onda dell’ultima puntata del 2022. Nessun caso particolare, nessuna cancellazione. Il programma di Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per le festività natalizie e presto tornerà in onda con il suo solito format. L’ufficialità non c’è ancora, ma DiMartedì dovrebbe tornare in onda martedì 10 gennaio 2023 al solito orario (21,20). Ovviamente su La7.

Streaming e tv

Il programma va in onda in diretta e con inserti registrati ma montati come fossero in diretta dagli “Studios” (Ex Stabilimenti Cinematografici De Paolis) di Via Tiburtina 521 a Roma. Dove vedere DiMartedì (qui sopra la data di quando torna in onda) in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,20. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Al programma prendono parte tantissimi ospiti del mondo della politica e del giornalismo. Tra questi: Massimo Franco, Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Corrado Augias, Helga Cossu, Marco Damilano, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Marco Travaglio, Elsa Fornero, Ilaria Capua, Michele Santoro e Alessandro Di Battista.