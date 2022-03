DiMartedì, perché Giovanni Floris conduce da casa? Il motivo

Perché stasera, martedì 29 marzo 2022, Giovanni Floris conduce da casa? Molti telespettatori del talk politico-economico in onda su La7 se lo stanno chiedendo. Il giornalista e conduttore oggi è risultato positivo al covid. Da qui la decisione (forzata) di condurre il programma da casa, da remoto, con l’aiuto in studio di Laura Gobetti. Ma di cosa si parlerà stasera? Ovviamente si parlerà ampiamente della drammatica situazione in Ucraina, dopo oltre un mese dall’inizio dell’invasione russa. C’è qualche spiraglio per una tregua? Quale il ruolo delle diplomazie occidentali? Quanto ancora durerà l’assedio e come procede lo scontro sul campo? Aggiornamenti in tempo reale, analisi, commenti e collegamenti in diretta con le zone del conflitto. Tra le conseguenze, la crisi energetica e quella umanitaria. E poi il ruolo della politica e le diverse opinioni dei partiti, in particolare sul tema di aumentare le spese militari. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Giovanni Floris conduce DiMartedì da casa, ma dove vedere la puntata in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.