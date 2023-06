Perché DiMartedì stasera non va in onda su La7: il motivo e quando torna

Perché DiMartedì non va in onda su La7: il motivo e quando torna

Perché stasera DiMartedì non va in onda su La7 come ogni martedì? Ve lo diciamo subito: nessun caso particolare, il programma di Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per l’estate. Lo scorso martedì 13 è infatti stata trasmessa l’ultima puntata della stagione 2022-2023. Da oggi, martedì 20 giugno 2023, il talk quindi non andrà in onda e lascerà spazio ad altri programmi della rete. Quando tornerà Giovanni Floris con tutti i suoi ospiti? L’ufficialità non c’è ancora, ma – salvo colpi di scena – DiMartedì dovrebbe tornare in onda nel mese di settembre. Ovviamente su La7.

Streaming e tv

Dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

La storia del programma

Abbiamo visto perché DiMartedì stasera non va in onda su La7, ma conosciamo meglio il programma vedendo la sua storia. Il programma va in onda in diretta e con inserti registrati ma montati come fossero in diretta dagli “Studios” (Ex Stabilimenti Cinematografici De Paolis) di Via Tiburtina 521 a Roma. La trasmissione non parte bene, con share al 3-4 per cento contro il 10-11 per cento di Ballarò condotto da Massimo Giannini su Rai 3, ma di settimana in settimana il programma di Floris si avvicina sempre più a quello di Giannini, infatti il 17 marzo 2015 per la prima volta Dimartedì (5,91 per cento) sorpassa Ballarò (5,52 per cento), con il programma di Rai 3 ai minimi storici. Nella seconda stagione Dimartedì supererà definitivamente la trasmissione di Rai 3, affermandosi tra i programmi più seguiti di LA7. Il 29 maggio 2018 la trasmissione tocca il suo record storico con circa 3.000.000 di telespettatori e con uno share del 14 per cento, e posizionandosi la terza rete della serata.