DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, alla crisi di Governo e all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 febbraio 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 9 febbraio

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della crisi di governo e dell’esito del secondo giro di consultazioni svolto oggi con i principali partiti dal premier incaricato Mario Draghi. Si va verso un appoggio trasversale delle forze politiche all’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce, con solo Fratelli d’italia che dovrebbe rimanere all’opposizione. In queste nuove consultazioni si è parlato dei temi del programma di governo: dalla campagna vaccinale al lavoro, passando per la scuola e l’ambiente. Intanto impazza il totoministri: dovrebbe essere un esecutivo tecnico-politico, con esperti d’area come Franco di Bankitalia all’Economia ed esponenti dei partiti che appoggeranno l’esecutivo. Nei prossimi giorni, inoltre, gli iscritti del M5S si esprimeranno attraverso la piattaforma Rousseau. Oggi inoltre si è rivisto Silvio Berlusconi, atterrato a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 9 febbraio, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

