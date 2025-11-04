Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 4 novembre 2025 su La7

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 4 novembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 4 novembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 4 novembre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: tra politica e magistratura l’Italia si prepara allo scontro finale? La riforma della magistratura, il referendum che dovrà confermare o bocciare le modifiche alla Costituzione in materia di giustizia, le possibili conseguenze di una vittoria dei sì o dei no sul governo Meloni, sulla maggioranza e sulle opposizioni. E ancora tutte le novità e le conseguenze politiche dopo la decisione della Corte dei Conti di stoppare il Ponte sullo Stretto ed il caso Report – Garante della Privacy. Attenzione naturalmente anche all’economia con un focus sulla legge di stabilità e gli ultimi cambiamenti in arrivo dal governo in materia di tasse e pensioni. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 4 novembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Alessandro Di Battista
  • Nicola Gratteri
  • Silvia Ronchey

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 4 novembre 2025 su Rai 3
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 31esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 31esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 4 novembre 2025 su Rai 3
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 31esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 31esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 4 novembre 2025
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 novembre su Rete 4
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 4 novembre 2025
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 4 novembre 2025
TV / Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti: trama, cast e streaming dell’episodio in replica
Spettacoli / Le frecciate di Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?"
TV / Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato
Ricerca