DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 30 marzo 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 marzo 2021, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. La campagna vaccinale dovrà avere in poco tempo una decisa accelerata, per arrivare, come auspicato da Mario Draghi, entro aprile a vaccinare 500mila persone al giorno. Un aiuto può arrivare dall’aumento delle dosi consegnate dalle cause farmaceutiche, e dall’arrivo dal 19 aprile del siero Johnson&Johnson. Inoltre il ministro della Salute Speranza ha firmato un importante accordo con i farmacisti per le vaccinazioni. Ci prepariamo intanto ad una Pasqua blindata, con tutto il Paese in zona rossa, anche se nei giorni del 3, 4 e 5 aprile sarà possibile spostarsi una volta al giorno in massimo due persone (più gli under 14) entro la stessa Regione per fare visita ad un parente.

Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 30 marzo, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

