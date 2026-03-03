Icona app
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 marzo 2026 su La7

Giovanni Floris.
di Anton Filippo Ferrari
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 marzo 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 marzo 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: la guerra di Trump e Netanyahu all’Iran infiamma l’intero Medio Oriente; gli scenari, le conseguenze e i rischi per l’Italia e l’Europa; il ruolo del governo di Giorgia Meloni; il clima di scontro tra maggioranza e opposizioni che non si attenua nemmeno di fronte alla guerra e anzi si inasprisce con l’avvicinarsi della consultazione referendaria sull’ organizzazione della magistratura. Spazio anche all’economia con particolare riguardo alle conseguenze della guerra sulle tasche degli italiani, a partire dai rincari già in arrivo per trasporti e bollette di gas e luce. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 3 marzo 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Giuseppe Conte
  • Alessandro Sallusti
  • Alessandro Di Battista

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca