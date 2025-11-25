DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 25 novembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 25 novembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 25 novembre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: le elezioni in Veneto, Campania e Puglia e le ricadute dei risultati sul governo Meloni, sulla sua maggioranza e sulle opposizioni; ma anche il nuovo attacco della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa contro Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Attenzione anche agli esteri e al tentativo in corso di delineare un piano di pace per fermare la guerra in Ucraina, al ruolo dell’America di Trump, dell’Europa e dell’Italia di Giorgia Meloni. Spazio naturalmente all’economia con gli ultimi cambiamenti in arrivo riguardo la nuova legge di stabilità che il governo sta ulteriormente modificando, con tutte le implicazioni per le tasche dei cittadini in materia di tasse, pensioni e condoni. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 25 novembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Maurizio Landini

Alessandro Di Battista

Sergio Rizzo

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.