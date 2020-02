DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 25 febbraio, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 25 febbraio 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica, oltre che affrontare questioni attinenti al costume e alla società. Ampio spazio nella puntata di oggi, inoltre, all’emergenza Coronavirus.

Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 febbraio

Uno dei principali argomenti di discussione questa sera sarà l’emergenza Coronavirus: dopo i contagi in Cina e altri Paesi dell’Asia, il virus ha raggiunto l’italia, facendo diventare il nostro Paese uno dei più colpiti al mondo.

Al momento sono 283 i contagiati, e sette le vittime, anche se in questo caso si tratta sempre di persone che erano già malate. Il governo, presieduto dal premier Conte, cerca di non creare inutili allarmismi, ma sono in molti ad avere paura per una possibile epidemia.

Molte Regioni e comuni, intanto, hanno deciso di annullare manifestazioni e concerti o di chiudere le scuole per prevenire l’ipotesi di contagio. Delle ultime notizie sul Coronavirus si parlerà ampiamente nella puntata di oggi di DiMartedì, in onda dalle 21-15 su La7.

In studio con Giovanni Floris esperti, medici, opinionisti, giornalisti e inviati. Spazio poi come sempre alla politica, all’economia e a tutte le notizie di attualità. La trasmissione di La7 dà come sempre spazio anche ad altri temi come il fisco, l’arte e le pensioni. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi.

Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di stasera, 25 febbraio, con ospiti, giornalisti, politici ed opinionisti. Appuntamento dunque stasera, 25 febbraio, in prima serata dalle 21.15 su La7.

Gli ospiti di stasera

Notizia in aggiornamento

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.