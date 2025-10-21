Icona app
21 ottobre 2025
TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 ottobre 2025 su La7

di Antonio Scali
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 ottobre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 ottobre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: il terzo governo più longevo della storia Repubblicana, quello di Giorgia Meloni, è davvero un pericolo per la democrazia come dice la leader del principale partito di opposizione, Elly Schlein? E mentre destra e sinistra litigano, chi pensa al Paese reale? La manovra economica appena varata dal governo Meloni inciderà in positivo o in negativo sulle tasche degli italiani? Spazio anche alle ultime notizie sull’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci e al rapporto tra potere e informazione. Sul fronte esteri poi attenzione a tutte le novità in arrivo da Gaza, la guerra in Ucraina e le proteste nelle piazze degli Stati Uniti contro “Re Trump”. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 21 ottobre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Pier Luigi Bersani
  • Alessandro Di Battista
  • Giorgio Mottola

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
